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اقتصاد

المالية: 85 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهى خلال الربع الأول من 2018

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
سامية حسين
سامية حسين
محمد يحيى
أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والأنشطة والعروض الخاضعة لهذه الضريبة بلغت نحو 85 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بزيادة تبلغ 15 مليون جنيه مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وذلك نظرا للجهود المبذولة فى المراقبة الميدانية الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى خاصة الحفلات الكبرى التى تستلزم المتابعة المستمرة لأعمال احتساب وتحصيل هذه الضريبة وذلك فى إطار الجهود الرامية لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.


وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم تحصيل مبلغ 1.5 مليون جنيه قيمة مقدار ضريبة الملاهى المستحقة على عروض ديزنى التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 26/9/2018 حتى 6/10/2018؛ حيث شاهد هذه العروض ما يقرب من 35 ألف فرد وأيضا تم تحصيل مبلغ 1.28 مليون جنيه ضريبة ملاهى عن 3 حفلات فقط تم إقامتهم خلال 3 أشهر وتحديدا فى الفترة من شهر أغسطس حتى منتصف أكتوبر 2018 بالساحل الشمالى والبحر الأحمر.
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