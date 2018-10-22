فرج عامر يحذر من تكرار كارثة غرق الإسكندرية

فرج عامر يحذر من كارثة غرق الإسكندرية نتاج النوات والسيول كما حدث منذ 4سنوات



حذر م/ فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، من تكرار كارثة الإسكندرية التى حدثت من قبل منذ 4سنوات نتاج عدم اتخاذ اللازم... https://t.co/6FU4Dg5KLj — Farag Amer (@FaragAmer_) October 22, 2018

شدد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير حتى لا تتكرر كارثة الإسكندرية التى حدثت من قبل منذ 4 سنوات نتيجة عدم إجراء الاستعدادات اللازمة بشأن تنظيف مصارف المطر والتحسب للنوات والسيول ومعالجة مشكلات صرف الأمطار.وقال عامر في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "تم تخصيص 450 مليون جنيه من أجل مصارف المطر والبنية التحتية لصرف الأمطار... لكن لم يتحرك محافظ الإسكندرية لمنع حدوث الكارثة وينتظر كى يتفاجأ بها مثلما يحدث كل مرة".وأشار إلى أن" سقوط الأمطار والنوات يؤدى إلى غرق الشوارع وتصدع البنية التحتية لبعض العمارات، فضلًا عن انسداد عدد كبير من بلاعات الصرف الصحى، هذا إن وجدت بالأساس!!".وتابع عامر: "تبرير الحكومة بأنها متواجدة فى الشوارع وأنها على استعداد وانها رفعت الاستعدادت القصوى ... كلام استهلاكي دعائي... فما معني وجوده دون أن يكون هناك شبكات صرف!!".وتساءل رئيس لجنة الصناعة: "هل سيقومون بشفط المياه يدويا!!! أم أن مجرد تواجدهم وإطلاق خط ساخن يرفع المسؤولية عن كاهلهم!!"، مشيرًا إلى أن عدم مراعاة المعايير الصحية الواجب مراعاتها عند تصميم الطرق، من وجود شبكة تصريف أمطار، ومراعاة المناسيب، غير موجودة بالمرة ضمن خطة الحكومة والتى تم توفير الملايين لها وإرهاق موازنة الدولة... والمحصلة النهائية كوارث تتعرض لها مصر".وأضاف أن تأخر الجهات المعنية بشفط مياه الأمطار والأسباب التى أدت لتراكم المياه مما ترتب عليه غرق عدد من المنازل والشوارع، ما مدى الجاهزية فى حالة سقوط الأمطار بغزارة مرة أخرى لمنع تكرار ما حدث.كما طالب عامر بالتحقيق الفورى ومعاقبة المسئولين عن شبكة الصرف الصحى ومحطات الصرف التى أظهرت عدم قدرة الشبكة و المحطات تحمل أمطار لم تتعد فترتها الزمنية ساعة من الزمن.