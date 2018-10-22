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رياضة

رد صادم من برشلونة بشأن عودة نيمار إلى الفريق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكدت إدارة نادي برشلونة الإسباني أن مسألة عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرفوضة حاليًا، نظرًا للطريقة التي رحل فيها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، في تصريحات تناولتها الصحف الإسباني، إنه "لا يستطيع الإجابة عن أي سؤال يخص قرار الإدارة بعودة نيمار، لأن ذلك النقاش لم يطرح في الأصل".

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أشارت إلى وجود حالة من الندم لدى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد الخروج بطريقة غير مرضية من نادي برشلونة.

من جانبه أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، على عدم توقعه بعودة البرازيلي نيمار لصفوف البرسا، مشددًا أنه "وقت ديمبيلي وكوتينيو وأيضًا كامل الفريق".

وقال بارتوميو إنه "ليس متوقعًا عودته نيمار، هو غادر، إنه وقت ديمبيلي وكوتينيو وأيضًا كامل الفريق".

وعن إصابة نجم الفريق ليونيل ميسي بكسر في كوعه الأيمن والتي على إثرها سيغيب ثلاثة أسابيع عن الملاعب، قال: "يقلقنا
الأمر.. إنه اللاعب الأكثر أهمية في كرة القدم العالمية".

وتابع رئيس برشلونة: "سيغيب عن مباريات مهمة جدًا، ولكن الرسالة الإيجابية هي أن الفريق دائمًا يجيب ويصبح أكثر مسئولية في غيابه.. (المدرب إرنستو) فالفيردي يقوم بقيادة مثالية للفريق ويعود ذلك بالنفع على جميع النواحي.. تحدثت مع ميسي وآمل في أن يعود قريبًا".

أما فيما يخص التعاقدات، أوضح بارتوميو: "ليس لدينا نية في التعاقد.. لدينا لاعبين مهمين بصفوف الناشئين".
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