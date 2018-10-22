التضامن: دعم نفسي واجتماعي ومعسكرات ترفيه بمؤسسة رعاية الأطفال بأسيوط

شهدت مؤسسة الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بأسيوط عدد من البرامج والأنشطة التي تأتي في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وشارك أبناء الدار فى الحفل الذي أقامه قصر ثقافة أسيوط والذي شهد عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، وفي إطار أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدمها المؤسسة أبناء الدار فقد تم تنظيم ندوة عن مواجهة التحرش بالمشاركة مع مكتب التنمية الايبارشي بأسيوط مشروع ( لا تلمسنى) بمشاركة جميع أبناء المؤسسة إضافة لمشاركة الأبناء في معسكر لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من ٢٢/٩/٢٠١٨ وحتى ٢٤/٩/٢٠١٨ بمشاركة جميع أبناء المؤسسة وتخللها حفل ختامي بمشاركة هيئة تير دى زوم وقصر ثقافة أسيوط إضافة لتعزيز المواهب الفنية لدى الأبناء بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط لمدة ٥ أيام ورشة عمل من يوم ٩/٩/٢٠١٨ وحتى ١٣/ ٩/ ٢٠١٨ بمشاركة عدد ١٥ طفلا وختاما للنشاط الصيفى بالمؤسسة.





كما شهدت المؤسسة حفل ختام الدورة الرياضية والثقافية للأندية الخاصة بالدفاع الاجتماعي بمشاركة ٩ أندية إضافة للمؤسسة وتعتبر تلك الأنشطة وغيرها ضمن خطة مؤسسات الأطفال بلا مأوى لتحقيق المصلحي الفضلى للأطفال وتوفير افضل مناخ تربوى ونفسى واجتماعي وترفيهي لهم.



