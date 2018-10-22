ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وأوضح بيان، أنه بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر 1006 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56600 طن من البضائع العامة منها 121 سيارة نقل محملة بـ 6559 طن قمح.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167379، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52862 طنا.



كما استقبل الميناء 2 قطار لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعة 1600 من مساء أمس القطار رقم 2446 وقام بتحميل 1347 طنا من القمح وغادر فى تمام الساعه 2200 من مساء نفس اليوم ووصل في الساعة 2200 من صباح اليوم القطار رقم 2471 و قام بتحميل 1343 طنا من القمح و غادر في تمام الساعة 0200 من صباح اليوم.



هذا و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5179 طن سوبر فوسفات و 2300 طن كوارتز و5000 طن يوريا.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 440 حاوية مكافئة وحركة الوارد 563 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1943 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6664 طن خشب و5000 طن فول صويا و7800 طن كسب صويا و16400 طن ذرة و 1784 طن خردة و 3119 طن سكر و 510 طن ألواح جبس.