وزيرة التضامن تشهد فعاليات إطلاق مبادرة إبهار مصر.. غدا

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا "الثلاثاء" فعاليات إطلاق مبادرة "إبهار مصر" والتي تقدم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة التعليم ومؤسسة كريدي اجريكول للتنمية.



وتهدف المبادرة الى اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلاب الموهوبين بالمدارس المصرية حيث تضم المبادرة ٢٥ طالبًا وطالبة منهم ١٥ من المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا و٤ في مجال الرسم و٤ في مجال التمثيل و٢ في مجال الموسيقى .



جدير بالذكر أن الطلاب يحصلون على تدريب على المهارات الخاصة بكل تخصص على يد نخبة من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوچيا والفنون من أكاديميات ومؤسسات عالمية وفي ختام المنحة يتم تنظيم معرض علمي ومعرض فني لعرض إنتاج الأبناء وعمل مسرحي غنائي من أداء الطلاب.