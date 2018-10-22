وزير خارجية لبنان يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

نشكر سيادة الرئيس السيسي على العاطفة الكبيرة التي اظهرها لفخامة الرئيس ولي وللبنان والتقدير الكبير الذي يكنّه لشعبه ... والاستعداد الذي ابداه للتعاون كهربائياً ونفطياً ... وفي التفاح ايضاً GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما ظهر له ولرئيس الجمهورية اللبنانية، من الرئيس من عاطفة كبيرة، واستعداد تام للتعاون في المجالات كهربائيًا ونفطيًا.وغرد جبران باسيل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نشكر سيادة الرئيس السيسي على العاطفة الكبيرة التي أظهرها لفخامة الرئيس ولي وللبنان والتقدير الكبير الذي يكنّه لشعبه ... والاستعداد الذي ابداه للتعاون كهربائيًا ونفطيًا ... وفي التفاح أيضًا ".واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين وزير خارجية لبنان الذي سلم الرئيس رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت يناير القادم".صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.