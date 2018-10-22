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الصحة: الكشف المستعجل يخالف القانون ولا يوجد إلا في مصر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:54 م
وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان
كشف الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن الكشف المستعجل لدى الأطباء يخالف القانون.

وأضاف علي محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على "صدى البلد"، أن الكشف المستعجل غير مطبق في أي دولة من دول العالم سوى في مصر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إلى أن العيادات ليست ضمن قسم الطوارئ، فهي ليست مستشفيات حتى يقوم الأطباء بتحديد سعر للكشف العادي والكشف المستعجل.
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