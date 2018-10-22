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محافظ المنوفية يشارك في مباراة كرة قدم ويفوز 5-1.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:38 م
سعيد عباس، محافظ
سعيد عباس، محافظ المنوفية
هاني حسين
عرض برنامج" اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، لقطات مصورة يظهر فيها اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وهو يلعب كرة القدم في مباراة جمعت بين أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة المنوفية وبين القيادات التنفيذية بالمحافظة ضمن احتفالية جامعة المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.

وعلق الإعلامي عمر خليل، مازحا:" المباراة انتهت بفوز فريق المحافظ « 5-1»، وألف مبروك للمحافظ لأن النتيجة معروفة مسبقا".

وشهد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة احتفالية جامعة المنوفية بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد بالصالة المغطاة لاستاد جامعة المنوفية، مجلس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات التنفيذية بجامعة المنوفية.

بدأت فقرات الحفل بتنظيم ماراثون باستاد الجامعة ثم مسيرة انطلقت من أمام استاد الجامعة حتى بوابة الصالة المغطاة، فضلا عن مشاركة محافظ المنوفية في مباراة كرة قدم خماسية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات التنفيذية.

كما تم افتتاح معرض الفنون التشكيلية «حرب أكتوبر» ومعرض للتجارب والأبحاث العلمية لكليات ( العلوم – الهندسة الإلكترونية – الحقوق – التربية ) ، كما تم إفتتاح معرض جمعية رسالة للأعمال الخيرية من ذوي القدرات الفائقة ومتحدي الإعاقة .

وشملت فقرات الحفل الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات حرب أكتوبر المجيد أعقبه عرض استعراضي لطلاب كلية التربية الرياضية.
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