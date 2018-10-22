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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء أرسنال وليستر سيتي ..فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
محمد رشاد
حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله الشوط الأول من مواجهة أرسنال التعادل ضيفه ليستر سيتي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الإمارات بلندن، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الضيوف عن طريق تسجيل لاعب أرسنال هيكتور بيليرين هدف في مرماه، في الدقيقة 34 من زمن المباراة، قبل أن يدرك التعادل للمدفعجية الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وخرج المصري محمد النني لاعب وسط الفريق من القائمة المرشحة للمباراة، إذ لم يختره إيمري في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للقاء الثعالب.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق الثعالب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة فقط.

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