رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في المنتدى العالمي السعودي للاستثمار

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة الذي ستنطلق فعالياته، اليوم في الرياض.



وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فإنه كان في استقبال "خان" في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، وسفير باكستان لدى المملكة، خان هشام بن صديق، ومندوب عن المراسم الملكية.



وينطلق في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" وحتى 25 من أكتوبر الجاري.



ويحمل المؤتمر خريطة جديدة للاستثمارات بالمنطقة العربية، في ظل المنافسة القوية القائمة من كبرى الشركات والكيانات الاقتصادية الدولية، ويستهدف مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة بالمملكة العربية السعودية، وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية.



وتأتي أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية في المستقبل الاقتصادي، تماشيًا مع رؤية 2030، والتي تؤكد أن المستقبل للاستثمارات التي تأتي بنسبة أكبر من القطاع الخاص، وذلك تشجيعًا للمبادرين في الأعمال القائمة على التوسع والاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية، وبمشاركة أكثر من 150 متحدثًا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة.