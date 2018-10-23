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تحالف الفتح: ندعم رئيس الوزراء العراقي المكلف في إكمال حقيبته الوزارية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
تحالف الفتح، أحمد
تحالف الفتح، أحمد الأسدي
أ ش أ
علن المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، أن الهيئة القيادية للتحالف، تدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، في إكمال حقيبته الوزارية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، عن الأسدي- في بيان- قوله: إن "الهيئة القيادية لتحالف الفتح عقدت اجتماعًا هامًا في مكتب رئيس التحالف"، مضيفًا أن "أهم نتائج الاجتماع هو قرار دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في إكمال حقيبته الوزارية، والالتزام بالتوقيتات الدستورية".

من جهته، كشف مصدر سياسي عراقي مُطَّلع، عن حسم 70% من الحقيبة الوزارية، فيما أشار إلى وجود خلافات على الوزارات السيادية التي لم تحسم بشكل نهائي.
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