كثافات مرورية على محاور وميادين العاصمة في الذروة الصباحية

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية أحجام مرورية متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات هى:



- يوجد أحجام منزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك

- ظهور أحجام مرورية متوسطة بمحور الثورة فى الاتجاه لمصر الجديدة

- سقوط جزء من حمولة حديد بمنزل الاتوستيراد القادم من الدائرى

- تعطل اتوبيس بمنزل كوبرى الحلمية المتجه للمطرية

- كسر ماسورة مياه بشارع ميرايت مع قصر النيل يسبب احجام مرورية

- ظهور احجام بطريق الكورنيش القادم من روض الفرج حتى ماسبيرو

- ظهور احجام امام القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين

- توجد كثافات مرورية بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الاعمال

- كثافات مرورية أعلى كوبرى اكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة



وأفاد مصدر أمنى بأنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور لمنع امتدادها لباقى الكبارى والانفاق التى مازالت الحركة المرورية بها تعمل بشكل جيد وطبيعى، ولاينصح سائقى السيارات بتعديل باقى المسارات.



وأضاف المصدر أنه قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وان باقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية و يوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى.