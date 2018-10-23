رئيس بلدة إندونيسية يجبر مراهقين على النوم بجوار مقبرة

أجبر رئيس بلدة سوكاماجو بمدينة ديبوك في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا اثنين من المراهقين بالنوم بالقرب من مقبرة وذلك بعدما ضبطا أثناء قيامهما ما وصف بمزحة الأشباح، وهما يرتديان ثوب الصلاة للنساء بعد أن قاما بتمزيقه، مما جعلهما يبدوان وكأنهما أشباح، لإخافة السكان.



وقال رئيس بلدة سوكاماجو بمدينة ديبوك، وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست"، إنه فرض هذا العقاب بغرض وقف المراهقين على الإتيان بمثل تلك التصرفات فيما بعد، ورغم أن هدفهما كان التسلية فحسب، ولكن الحادث تسبب في عدم الارتياح بالحي، وفي إطار العقوبة، طلب من المراهقين الحد من استخدام الهواتف الذكية الخاصة بهما.



وظهر المراهقان في شريط فيديو مثل الأشباح أو الجسد الملفوف في كفن للدفن، بينما انتشر سريعا فيديو آخر يظهر نوم المراهقين بجوار المقبرة على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك "انستجرام" .



وأضاف المسؤول أن المراهقين، ارتديا ثوب الصلاة الإندونيسي الشهير الخاص بجدتهما بعد أن فرغت الجدات من الصلاة وقاما بقصه، وقالا إنهما فعلا ذلك من قبيل التسلية بعدما شاهدا مزحا مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.