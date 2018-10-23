الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام المقاولون العرب بكأس مصر.. اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى مع المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب السلام فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.



ويسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه جورفان فييرا إلى مواصلة عروضه المميزة فى الفترة الأخيرة بعد أن نجح فى الفوز على بيراميدز فى المباراة الأخيرة له بالدورى الممتاز بهدفين دون رد.



وفى المقابل يدخل المقاولون العرب المباراة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" بعد الهزيمة الأخيرة له فى الدورى الممتاز أمام وادى دجلة وتقديم علاء نبيل الاستقالة قبل العدول عنها مؤخرا.