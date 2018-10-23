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أخبار العالم

بومبيو ودي ميستورا يناقشان الوضع بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الوضع بشأن تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور السوري الجديد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت - في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - "إن وزير الخارجية مايك بومبيو أجري محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ناقش خلالها التقدم الذي حققه الأخير في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية".

كانت "المجموعة المصغرة" حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، قد أكدت في نهاية سبتمبر الماضي أنها تصر على البدء السريع لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم دي ميستورا بتشكيلها ، وطلبت المجموعة من المبعوث الأممي أن يتحدث بحلول الـ31 من أكتوبر الجاري عما أنجزه بهذا الشأن.

يذكر أن دي ميستورا، أعلن أمام مجلس الأمن يوم /الأربعاء/ الماضي أنه يعتزم التخلي عن منصبه "لأسباب شخصية" في نهاية نوفمبر المقبل.

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