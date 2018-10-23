الهند تستدعي مسئولا بالمفوضية الباكستانية للاحتجاج على مقتل 3 من جنودها

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، الثلاثاء، مسئولا بارزا في المفوضية العليا الباكستانية للإعراب عن احتجاجها على مقتل ثلاثة من جنودها خلال محاولة تسلل لمتمردين باكستانيين في قطاع "سونديرباني" في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.



وذكرت الخارجية الهندية، في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية، أنها تدين بأشد العبارات مثل هذا الإجراء الاستفزازي من جانب باكستان، والذي كشف تواطؤها في المساعدة والتحريض على الإرهاب.



تجدر الإشارة إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".



ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989 مطالبين بتوحيد كشمير تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

