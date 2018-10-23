ثبات سعر الدولار وتراجع اليورو في مستهل تعاملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم "الثلاثاء" الموافق 23 أكتوبر 2018، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي حول 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



وبلغ متوسط سعر صرف اليورو، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، نحو 20.52 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش عن معاملات أمس، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.20 جنيه للشراء، و23.33 جنيه للبيع متراجعا نحو 13 قرشا، عن تعاملات أمس.



وسجل الفرنك السويسري 17.91 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، والين الياباني 15.83 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.