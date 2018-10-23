شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

انطلقت اليوم، الثلاثاء، مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 فى الرياض، والتي تعرف بـ "دافوس الصحراء"، وسط حضور عالمي كبير.



وكانت وكالة رويترز للأنباء، ذكرت أن السعودية ستوقع صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.



يُذكر أن الصفقات ستشمل إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة ترافيجورا، واتفاقا مشتركا لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة ملكية مشتركة بين أرامكو السعودية وتوتال، واستثمارات فى محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا.

