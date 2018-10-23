مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها للطريق بقرية علام بمركز المحمودية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول المدعوة بهيه .ع.ف.52سنة ربة منزل ومقيمة عزبة علام بدائرة المركز " جثة هامدة "ادعاء حادث تصادم .





وبسؤال شقيقها خميس 64 سنة فلاح ومقيم قرية فيشا بدائرة المركز قرر أنه أثناء عبور شقيقته المذكورة للطريق أمام القرية محل إقامتها اصطدمت بها سيارة ( نقل ) قيادة على .ع.ا.41 سنة سائق ومقيم بذات الناحية .. مما أدى لإصابتها ووفاتها .





وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أنه فوجئ بعبور المتوفاة أمامه للطريق فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.