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حوادث

تأجيل محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس لجلسة 30 أكتوبر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
صورة ارشيفية - محاكمات
صورة ارشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 30 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين، مع استدعاء شهود الاثبات ارقام 741 و 742 و 743 و 744، واثبات النيابة العامة شهادات الوفاة الخاص من المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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