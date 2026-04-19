بابا الفاتيكان: وقف إطلاق النار في لبنان يبعث على الأمل

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم /الأحد/ إن وقف إطلاق النار في لبنان يبعث على الأمل ويمثل "ارتياحًا للشعب اللبناني".

وأضاف بابا الفاتيكان، في كلمة ألقاها في ختام القداس الذي الذي أقيم داخل ساحة في كيلامبا في أنجولا، "أشجع أولئك الذين التزموا بالسعي إلى إيجاد حل دبلوماسي على مواصلة محادثات السلام حتى تصبح نهاية الأعمال العدائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط دائمة".

وأكد البابا ليو الرابع عشر أنه يصلي من أجل إنهاء دائم للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

ويقوم البابا بجولة إلى أربع دول إفريقية تستغرق 11 يومًا، اتسمت بدعوات متكررة من أجل إحلال السلام، وأنجولا هي المحطة الثالثة من جولته الإفريقية.

وقد تجمع عشرات الآلاف اليوم داخل ساحة في كيلامبا في أنجولا لحضور قداس مع بابا الفاتيكان، ومن المتوقع أن يكون أحد أكبر ‌فعاليات جولته الأفريقية. وتوقع الفاتيكان توافد نحو 200 ألف شخص على كيلامبا، وهي منطقة حضرية مترامية الأطراف قريبة من لواندا عاصمة أنجولا، للاستماع إلى خطاب البابا.