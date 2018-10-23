انطلاق المهرجان الوطني للتسامح بدبي.. نوفمبر المقبل

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن تنظيم الوزارة للمهرجان الوطني للتسامح خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل تحت شعار "على نهج زايد" يأتي تعبيرًا عن الاعتزاز والفخر بمؤسس الدولة وباني نهضتها وبدورها الرائد فيما وصلنا إليه اليوم والذي يتجسد أمامنا في دولة هي القدوة والنموذج في التسامح والتعايش.





ونشر الحساب الرسمي لأخبار دبى على موقع "تويتر"، أن المهرجان يهدف إلى التوعية برسالة وزارة التسامح ويسلط الضوء على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة بالإضافة إلى التوعية بما تحظى به الإمارات من مجتمع آمن ومتسامح يعمل فيه الجميع في سبيل تحقيق الخير للجميع بدون تفرقة وتمييز.. فالإمارات نموذجٌ رائد للتعايش والسلام نعتز ونفتخر به أمام العالم.





يذكر أن المهرجان الوطني للتسامح يحمل شعار "على نهج زايد" تعبيرًا عن عظيم الاعتزاز والافتخار بأن مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان رجل التسامح والتعايش والسلام وأنه ترك لنا دولة ناجحة أصبحت رمزا للتعايش والتسامح والخير والرخاء والاحترام المتبادل بين الجميع.