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تعليم

جامعة دمياط تشارك في مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
زينب الزغبي
شاركت، اليوم، جامعة دمياط، في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للمسح الشامل للأمراض غير السارية وفيروس سي، حيث استقبلت الجامعة وحدات متنقلة من قبل مديرية الشئون الصحية لفحص العاملين بالجامعة من أطباء وإداريين وطلاب الجامعة ما هم فوق 18 سنة، من فيرس "سي"، بمقر الجامعة الجديد بدمياط الجديدة.

وقال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إنه بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة دمياط وبحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، قامت مديرية الصحة بتوفير خدمة فحص العاملين بالجامعة والطلاب، وبالفعل تم فحص ما يقرب من 870 من العاملين بالجامعة بمختلف الإدارات والكليات ومن المقرر أن تستمر الحملة بالجامعة لمدة يومين لحين الانتهاء من فحص جميع العاملين بالجامعة والطلاب ما هم فوق سن 18.
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