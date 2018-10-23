قرار عاجل من وزير التموين بشأن تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر الدواجن المجمدة 2 جنيه فى الكيلو لتباع بـ 38 جنيها بدلًا من 40 جنيها، وتخفيض سعر اللحوم المجمدة 3 جنيهات فى الكيلو لتباع بـ 60 جنيها بدلًا من 63 جنيها.



يأتي فى إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.



كما تقرر استمرار توفير اللحوم الضأن بـ 95 جنيها واللحوم السوداني الطازجة بـ 90 جنيها وتوفير هذه السلع بكافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

