الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

اعتادت الأسر المصرية على النزول للأسواق، مع بداية فصل الشتاء لشراء ملابس لتدفئة الأبناء، بالأخص مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.



لكن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، أدى لعزوف العديد من الأسر عن توفير ملابس جديدة، والاكتفاء بالملابس القديمة، وبدأوا في الإقبال علي قطع "شتوية" للتدفئة، يتم ارتداؤها أسفل الملابس ومنها ما يعرف بـ "الدفاية".



رخيصة الثمن



تحكي ميادة سعيدة، ربة منزل: "أقل بيجامة بـ 300 جنيه ومش بتدفي الولاد، والحاجة غالية جدًا، ولهذا بقينا نشتري الدفايات للولاد منها بيجامات ومنها بتدفي، وأوقات تتلبس تحت لبس المدرسة".



أماكن البيع



"الدفايات أسعارها مختلفة، فيه اللي سعرها بيعدي الـ 100 جنيه، وفيه بسعر 50 و60 جنيه، ودي متاحة في العتبة والموسكي والاسواق زي الجمعة والخميس بالمطرية"، تقول ميادة .



متاحة للجميع



لا تكتفي ميادة بشراء الدفايات لأطفالها فقط، ولكن تشتريها لها أيضا: "الشتاء بقى صعب وكلنا بنتعب منه، وطبعا مفيش تكييف أو دفاية، وعشان كدا بجيب لي أنا كمان دفايات، بس سعرها 120 جنيه مقاس كبير، وبشتري اتنين بس لموسم الشتاء".



حيل الأمهات للتغلب علي انخفاض درجات الحرارة، لا تكتفي بشراء "الدفايات"، ولكن أيضا هناك ما يعرف بمفارش "الدفايات"، وهي أشبه بالبطانية، ولكن بسعر رخيص.



دفايات للسرير



تقول مني احمد، ربة منزل، إنها قامت بشراء دفايات لسرير الاطفال "الدفاية المفرش بتدفي السرير، لان البطانية واللحاف مش بيدفوا لو السرير مفروش بمفرش عادي، وبشتري كمان دفاية للكنب عشان يعرفوا يقعدوا، وسعرها رخيص بـ 120 جنيه، وبتدفي وناعمة وبدلا من الاسعار الخرافية للبيجامات".



"السنه دى البرد هيكون شديد، والدفاية ميزتها انها قطيفة برة وجوة ومبطنه، وليها شرابات".. تعلل سبب شرائها للدفايات.



أسعار الدفايات



يعرض الحاج احمد موسي، تاجر مفارش بحي شبرا، مجموعات من الدفايات "من وقت ما الشتاء بقى قارص، ومفيش بيت الا لما بيفكر يشتري الدفايات سواء للبس او السراير والكنب، واسعارها في متناول الايد، للصغار بأسعار تبدأ من 60 جنيه، وللكبار ستات ورجالة مبطنة فرو، بأسعار تبدأ ب 130 جنيه، وكمان في دفايات السرير القطن ودي ما بين 150 و200 حسب الخامة والطباعة والالوان والحفر، لو ليزر بتكون سعرها 250 جنيه".



الدفاية الروب



وكشف "موسم الشتاء القادم ظهرت الدفاية الروب، ودي بتتلبس زي البيجامة وبتغطي الجسم والذراعين ومفتوحة من الخلف، ومصنوعة من قماش موهير، وسعرها يبدأ من 200 جنيه".



"الاقبال علي الشراء بدأ، بس الاسرة بتكتفي بدفاية او اتنين للطفل، بسبب الظروف المادية، رغم أن السعر علي قد الايد".



ارتفاع أسعار الشتوي



فيما كشف يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات صحفية ، إن أسعار الملابس الشتوي سترتفع بنسبة تصل إلى 20% مع بداية فصل الشتاء المقبل، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج، مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة التي ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار المواصلات والسجائر.



"الملابس الشتوي ستعرض في المحلات بداية من منتصف سبتمبر الجاري"، يقول رئيس شعبة الملابس.



موعد الشتاء



ووفقًا للحساب الفلكي الذى أعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن بداية فصل الشتاء خلال العام الميلادى 2018-2019، هي يوم السبت 22 ديسمبر 2018 فى الساعة 12 و23 دقيقة وسيكون طول الفصل 89 يومًا و21 ساعة و30 دقيقة، أي سينتهي في آخر شهر مارس 2019.