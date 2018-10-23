محلية النواب تطالب بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات على البرلمان

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، وزارة التنمية المحلية بعرض الخطط الاستثمارية للمحافظات على النواب وإطلاعهم عليها ومشاركتهم فيها.



وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يعرف نواب كل محافظة الخطة الاستثمارية لمحافظتهم، لمعرفة المشروعات التي يتم تنفيذها وتكلفتها، ومتابعة مدى الالتزام بالتنفيذ.



ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خمسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، الأول: بشأن تأخر إنشاء مرسى للصيد ببحيرة البرلس بقرية برمبال مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، واستخدام الصيادين لمرسى عشوائي للصيد من البحيرة، والثاني: بشأن الفساد وإهدار المال العام في عملية طرح مناقصة الرصف بمحافظة كفر الشيخ بالكامل، حيث طالب النائب فتحي الشرقاوى بتقديم الخطة الاستثمارية للمحافظة ومعرفة الموارد والمصروفات.



ويتعلق طلب الإحاطة الثالث عدم استكمال بناء دار مناسبات أبو النضر بقرية قبريط - مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ بالرغم من احتياجها لاعتمادات مالية بسيطة جدًا حتى تكون جاهزة للاستخدام، والرابع: بشأن عدم رصف طريق عزبة الريفي بمركز فوة - محافظة كفر الشيخ الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين، والخامس: بشأن عدم تشغيل خط سيارات نقل ركاب فوة – دمنهور وخط فوة – المحمودية نتيجة عدم تعاون محافظة البحيرة ورفض إدارة مرور البحيرة، وعدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بتشغيل الخطين.