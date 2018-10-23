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أخبار العالم

الرئيس الروسي يدعو دونالد ترامب لعقد قمة في باريس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:09 م
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والروسي
لانا طارق
أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تمنيه لقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب بشكل مباشر، أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لوجود العديد من القضايا التى تتطلب المباحثات فيما بينهما.

وقال بوتين خلال لقائه مستشار الأمن القومي جون بولتون: "بالطبع سيكون من الجيد مواصلة الحوار مع الرئيس الأمريكى بشكل مباشر، فى حالة اهتمام الجانب الأمريكى بالتواصل معنا لمناقشة العديد من الأحداث الدولية المستقبلية" وذلك نقلا عن وكالة "نوفوستى" الروسية.

ووصف الرئيس الروسى الأفعال التى تقوم بها واشنطن اتجاه موسكو بـ "التصرفات العدائية"، مؤكدا أن بلاده لم ترد بعد.

وقال بوتين خلال اللقاء: "لازالت الخطوات العدائية تجاه موسكو مستمرة إلا أننا حتى الآن لم نرد بشكل فعلى ".

كان بولتون وصل إلى موسكو فى زيارة تستغرق يومين، حيث أجرى مباحثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكذلك مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.
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