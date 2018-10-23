الزمالك والانتاج الحربي.. كهربا يهدر فرصة تقدم الأبيض بعد 60 دقيقة

انتهت أحداث أول 60 من المباراة المقامة بين فريقي الزمالك والانتاج الحربى، ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.



الشوط الاول ..



بدأ اللقاء بحماسة شديدة من الفريقين وتبادلا الهجمات ولكن لم تسفر عن أي أهداف طوال الـ 15 دقيقة الاولى من المباراة.



في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، تمكن حمدي النقاز لاعب الزمالك من التوغل بين دفاعات الانتاج الحربي، وسدد كرة رائعة ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق الحربي.



وحوال الانتاج الحربي رد الهجمة القوية وانطلق من منتصف ملعبة بخطوات مرتبة وتمريرات مميزة ولكن لم يستطيع أن يسيطر اللاعبين على الكرة، حتى منطقة جزاء الزمالك.



وفي الدقيقة 22 تمكن عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، من التصدى لتسديدة قوية من طريق كهربا مهاجم الزمالك.





وتعرض محمود جنش حارس مرمى الزمالك لإصطدام قوي مع محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي، في الدقيقة 26 من هجمة قوية وانفراد من رجب ولكن سقطا الثنائي أرضا وستعاد جنش قواة ولكن خرج رجب منقولا خارج الملعب.





واستمر الزمالك في السيطرة على الكرة، وشن هجوما قويا على الانتاج الحربي من الجبهة اليمنى، عن طريق النشط فرجاني ساسي، ولكن لم تسفر عن اهداف رغم تواجد لاعبي الأبيض في منطقة جزاء الفريق الحربي أغلب الوقت.



وتألق محمود جنش حارس مرمى الزمالك في التصدي لكرة دياوارا مهاجم الانتاج الحربي ببراعة شديدة في الدقيقة 36 ، بعد أن انفرد الافريقي لاعب الفريق الحربي بحارس الزمالك وسدد كرة نحوه ولكن كان لها بالمرصاد.



ومن الناحية الأخرى تواجد كاسونجو مهاجم الزمالك داخل منطقة جزاء فريق الانتاج الحربي، ليتسلم كرة مميزة من طارق حامد لاعب الوسط، ويضطرب دفاع الانتاج ولكن لم يستغل الأفريقي الفرصة، ويسدد كرة ضعيفة تخرج من دفاع الانتاج ركنية.



الشوط الثاني..



ضغط قوي من الزمالك على دفاع الانتاج الحربي، وإهدار العديد من الكرات في الدقائق الاولى من شوط المباراة الثاني.



محاولات ضعيفة من الانتاج الحربي على مرمى الزمالك، ولكن لم يستطيع تهديد محمود جنش في أي من الكرات التي وصل خلالها الفريق الحربي الى مرمى الأبيض.



الدقيقة 52 مرر كاسونجو الكرة لكهربا داخل منطقة الجزاء، ولكن سددها كهربا بطريقة غريبة، بعيدة تماما عن مرمى عامر عامر.



خرج محمد عادل وحل مكانه بديلا محمود حمادة في الدقيقة 54 تغييرا أول للإنتاج الحربي بأمر من مختار مختار المدير الفني.



انفرد محمود عبد المنعم كهربا، بعامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



أهدر كهربا الكرة بطريقة غريبة، بعد أن راوغ حارس المرمى وسدد الكرة ضعيفة جدا بين اقدام مدافع الانتاج الحربي.



ومن الناحية الأخرى انفرد دياوارا لاعب الانتاج الحربي بجنش حارس مرمى الزمالك، في الدقيقة 59 ولكن تصدى لها جنش ببراعة شديدة وأخرج الكرة الى ركنية.



وخرج كاسونجو كابونجو، وحل مكانه عمر السعيد بديلا له في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

