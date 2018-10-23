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أحمد موسى: وسائل الإعلام حرصت على تغطية حفل تكريم أبو العينين وحواس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:36 م
أبو العينين يتسلم
أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي بإيطاليا
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل وسائل الإعلام كانت حريصة على تغطية تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه تم تكريم عدد من الشخصيات الأخرى مع رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير.

وأوضح أنه عرضت فقرات ترفيهية كثيرة خلال التكريم، والجميع أشاد بمواقفه ومساعدته الدائمة للشعوب، لافتا إلى أن التكريم جاء تقديرا لرجل الأعمال محمد أبو العينين لدوره الاجتماعي في دعم وتعزيز قيم الثقافة والتضامن والتعايش والتعاون بين الشعوب، ودعمه للصداقة بين الشعبين المصرى والإيطالي.
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