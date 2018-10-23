ولي العهد السعودى يلتقي وفدا روسيا ..و10 مشروعات استثمارية ضخمة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر في روسيا ،وبحثا مجالات التنسيق بين البلدين في مجالات الاستثمار.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الطرفين ناقشا عددا من الموضوعات الاقتصادية على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وفد روسي كبير برئاسة ديمتريف.



وأعلن ديميترييف، في وقت سابق من اليوم، أن المملكة العربية السعودية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، بحسب "سبوتنيك".



وقال ديميترييف إن الرياض وموسكو تدرسان أكثر من 10 مشاريع مشتركة تتركز في خدمات حقول النفط والمصافي والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.



وأشار رئيس الصندوق السيادي الروسي البالغ حجمه 10 مليارات دولار إلى أن قيمة التجارة البينية بين مع السعودية ارتفعت بنسبة 50%.





