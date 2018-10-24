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فن

شاهد.. مي حلمي تمسح دموعها قبل إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، للمذيعة مي حلمي، في آخر ظهور لها، قبل إلغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد، والذي كان مقررًا له يوم السبت الماضي، وأُلغي قبل الموعد المحدد بساعات قليلة. 

وظهرت مي حلمي في الفيديو، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وتخضع لجلسة تصوير بمفردها، وبدا من الواضح عليها أنها تحاول مسح دموعها بيدها، قبل نشوب الخلاف الذي أوقف إجراءات إتمام الزيجة. 

وحول تلك الأزمة، قال المطرب محمد رشاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس الثلاثاء، إنه يتمنى كل الخير للمذيعة مي حلمي سواء استطاعا تجاوز الأزمة التي وقعت قبل حفل زفافهما أم لا؛ نافيا كل المعلومات المغلوطة التي يرددها البعض حول إصابتها بجلطة في القلب.

كما أكد، في تصريحات تليفزيونية له على فضائية: «أون إي»: « كل الكلام الكثير اللي طلع مش صح .. ومش هيطلع للناس.. الا أننا بنحب بعض وهنحل المشكلة .. والحياة أسرار»؛ منوها بأن البعض حاول الدخول بينهما، وأدى ذلك الي الخلاف الذي وقع وعلى أثره ألغي الفرح قبل كتب الكتاب.

وتابع رشاد: «الماديات لا تحدث مشكلة أبدا بين اثنين بيحبوا بعض، وكان من الممكن أن يحل الأمر بشكل آخر».

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