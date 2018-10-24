اللجنة الأولمبية تكرم شباب الصالات بعد بروزنية أولمبياد الأرجنتين..اليوم

تكرم اليوم الأربعاء اللجنة الأولمبية منتخب الشباب لكرة الصالات بقيادة هشام صالح بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي فى أولمبياد الأرجنتين الأخير.



وأبدى الجهاز الفنى سعادته عقب تلقيه خطابا من اللجنة الأولمبية بالحضور لتكريم اللاعبين والجهاز الفنى؛ مؤكدين أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقف بقوة مع أحفاد الفراعنة من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات.



وكان منتخب الصالات حصد الميدالية البرونزية لأولمبياد الشباب التى أقيمت مؤخرا فى الأرحنيتن فى إنجاز تاريخى كبير للرياضة المصرية.

