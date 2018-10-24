بيطري القليوبية: تحصين 128 ألفا و500 حيوان ضد الحمى القلاعية

أعلنت الدكتور أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى استمرار حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية لجميع الحيوانات لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة للتصدى لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة بهدف تخفيف العبء على كاهل الفلاح والمربى البسيط.





وقالت العسيلى انه تم تحصين 128500 حيوان ضد مرضى الحمى القرعية وحمى الوادى المتصدع منذ انطلاق الحملة فى أول أكتوبر الجارى وحتى الآن مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه خلال الحملة هو تحصين 166000 حيوان، مؤكدة أن القوافل البيطرية لها دور في توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم واتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



