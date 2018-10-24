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أخبار البلد

السعودية تقرر رفع حظر استيراد الجوافة من مصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
جوافة
جوافة
جمال صلاح الدين
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السعودية قررت رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الجوافة، وذلك بعد مشاورات مستمرة منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف العاطر لـ "صدى البلد"، أن مشاورات من الجانب المصري اعتمدت على شرح تفاصيل منظومة التصدير الجديدة للجانب السعودي الذي وافق على رفع الحظر بعض التأكد من سلامة إجراءات الحجر المصري.

وتابع: "تم تنفيذ آليات تكويد مزارع الجوافة على 3 قواعد تشمل تقدم أصحاب المزارع الرغبين في تصدير منتجاتهم من الجوافة إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بطلب تكويد المزارع وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وتقديم جميع المستندات الدالة على الحيازة والمساحة".

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية من الحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية "هيا"، بالإضافة إلى عضو من الإدارة المركزية للبساتين يكونون مختصين بزراعات الجوافة عند اعتماد المزرعة، بالإضافة إلى التزام المزارع بمراعاة الشروط الخاصة بالتكويد على أن يتم منح كود واحد لكل حيازة ولا تتم تجزئة الحيازة لأكثر من كود".

وأكد "العطار" أن تطبيق منظومة الجوافة ساهم في ضبط أعمال تصدير المحصول ومكان التعبئة بمحطات أو مراكز التعبئة التي تم فحصها وتكويدها بمعرفة اللجنة الثلاثية.
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