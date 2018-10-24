محمود فايز يكتب روشتة فوز الأهلي بنهائي دوري الأبطال

وجه محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب المصري السابق، التهنئة لفريق الأهلي، عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مطالبا بالفوز بالكأس.



وكتب فايز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا بديل عن ١٨٠ دقيقة جديدة من القتال والتركيز لانتزاع الكأس الأفريقية!! دعوا التفاؤل بملعب رادس للتاريخ.. فالنهائيات لا تكسب بالتاريخ.. فالنهائي جديد.. والحلم جديد.. يصطدم بطموح تونسي كبير لإعادة كتابة التاريخ الأفريقي وكسر الهيمنة الأهلاوية.. فيا أهلاوية كونوا على الموعد".



ونجح الأهلي في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة، وبلغ الأهلي نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.