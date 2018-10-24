تنشيط السياحة بأسيوط تستكمل رحلاتها لنشر الوعي بين المواطنين

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ضرورة تنظيم رحلات مجانية لمختلف شرائح المجتمع وذلك لتعريفهم بما تزخر به محافظة أسيوط من حضارات وآثار ترجع إلى مختلف العصور منها الفرعوني والإسلامي والقبطي والحديث لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتنظيم مثل هذه الرحلات وعقد الندوات بالتنسيق بين المديريات والهيئات والمؤسسات المختلفة لتنمية روح الانتماء الوطني وزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.



وكانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي قد واصلت رحلاتها المجانية وذلك لنشر الوعي السياحي بين المواطنين حيث نظمت رحلة لمكتب التنمية الإيبارشي (EDO) بمحافظة أسيوط وبدأت الرحلة بزيارة متحف علوم الحيوان ومعمل الجيل الثالث من الخلايا الشمسية ووحدة الاستزراع السمكي بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط ورافقهم خلال الزيارة الدكتور الدوشي عبد الكريم – أستاذ قسم علوم البحار بالكلية حيث قام بشرح تفصيلي لتلك الأماكن وما تحتويه تلاها رحلة نيلية تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية للمشاركين وتوزيع هدايا للفائزين.



وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة أن الرحلة شارك فيها 70 فرد بحضور سامية عياد فرج الله مدير مشروع حياة التابع لمكتب التنمية الإيبارشي والذي يهدف إلي مناهضة العادات الضارة بالمرأة كالعنف والختان والزواج المبكر وتم توزيع كتيبات وأسطوانات مدمجة تحتوي علي شرح تفصيلي عن تاريخ محافظة أسيوط وما تتمتع به من مقومات جذب سياحي مؤكدًا دور هذه الرحلات في دعم السياحة الداخلية وتنمية روح الانتماء الوطني لدى المواطنين بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتكثيف الرحلات المجانية للمواطنين.