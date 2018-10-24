دمشق للأمم المتحدة: الدستور شأن سيادي يقرره الشعب السوري

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء، للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديمستورا، إن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي.



وأضاف الوزير، خلال لقاء دي ميستورا، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" الرسمية اليوم الأربعاء، إن "إطلاق عمل لجنة دستورية، يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبا".



وتابع: "الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وبناءً عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور، وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".



وكانت مصادر بالخارجية السورية قد كشفت، أمس الثلاثاء، أن دي ميستورا يجري محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة دمشق، لبحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور.