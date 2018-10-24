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تعليم

بالأسماء..حصول 17 روضة ومدرسة على اعتماد الجودة بدمياط

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اعتماد 17 روضة ومدرسة بالإدارات التعليمية المختلفة، من الهيئة القومية لضمان الجودة.

وجاءت هذه المؤسسات على النحو التالى: روضة أولاد خلف ومدرسة جمال نصير بإدارة فارسكور، روضتى عزت الشامى وعزبة فرج ومدرسة كفر تقى الإبتدائية بإدارة الزرقا، وروضة عزبة 3 والمشروع الإبتدائية بإدارة كفر سعد، روضتى الكفراوى لغات ودمياط المتميزة بإدارة دمياط الجديدة، ومدرسة القزازين الابتدائية، ومحمد السعيد السنباطى بإدارة السرو، وروضة الجواهرة والشربينى الإبتدائية بإدارة عزبة البرج، وروضتى دمياط التجريبية وعوض الصياد والمرشدى الابتدائية وشطا الجديدة الابتدائية بإدارة دمياط.

ومن جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذا الاعتماد نتيجة الجهد والتعاون المثمر لفرق الجودة بالإدارات التعليمية والمديرية، متقدما بالشكر والتقدير لكل العاملين على هذا الاعتماد، متمنيا دوام التقدم والتوفيق.
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