هوجو لوريس يثير الجدل حول مستقبله مع توتنهام

أثار الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الجدل حول مستقبله مع السبيرز.



وقال لوريس في تصريحات لمجلة "تيلي فوت":" لا اعتقد ختام مسيرتي مع توتنهام، ربما انتقل لفريق آخر قبل اعتزالي".



وأضاف: "لا أعلم وجهتي المقبلة أو موعدها حتى الآن".



وشارك لوريس مع توتنهام في 270 مباراة في مختلف البطولات، من انضمامه للسبيرز موسم 2012 قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 12 مليون يورو.



يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

