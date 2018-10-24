العثور على قنبلة داخل طرد موجه إلى بيل وهيلاري كلينتون





تكررت أيضًا مع الملياردير الأمريكي الديمقراطي الشهير، جورج سوروس الذي يعيش هو الآخر في نيويورك.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن قوات الأمن الأمريكية عثرت على جهاز متفجر في بريد كان موجها إلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته ووزير الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول قوله إن قوات الأمن عثرت على الطرد الذي يحوي قنبلة متفجرة بالقرب من مقر إقامة الزوجين كلينتون في حي شاباكا بولاية نيويورك الأمريكية.وأوضح المصدر أن القوات الفيدرالية والمحلية تحقق في الوقت الراهن في الواقعة ومصدر الطرد المشبوه، لافتًا إلى أن نفس الواقعة.