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أخبار البلد

مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
أماني نوار -عدسة عمرو السيد
أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر تؤمن بأهمية حقوق الإنسان التي جسدها دستور 2014، مشددًا على أن تقوم بترجمته لتشريعات، لتحظى بها مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.

وقال "جمال الدين"، خلال الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان موضحا أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الحكومة في أي أعمال، مضيفًا أن هذا التعاون يجب أن يستمر، مشددًا على أنه المسار الطبيعي في أي من البلدان.
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة
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