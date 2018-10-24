ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

توفيق يعرض استراتيجية تطوير قطاع الأعمال أمام الغرفة الأمريكية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
عرض الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية اليوم.

ويضم قطاع الأعمال 121 شركة بينها 73 شركة حققت أرباحًا 14.8 مليار جنيه، بينما 48 شركة حققت خسائر 7.4 مليار جنيه.

وتبدأ خطة التطوير بالمحور الأول والذى يتضمن الشركات التى تحقق خسائر، حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة خاسرة اغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.

وفيما يخص المحور الثانى والذى يتضمن الشركات التى تحقق أرباحا وجاهزة للطرح فى البورصة، أوضحت الاستراتيجية ان الوزارة تحديد خمس شركات تحقق أرباحا وقابلة للطرح فى البورصة.

فيما تضمن المحور الثالث التي تحقق أرباحا اقل من المطلوب، وتم إعداد قائمة بها لضخ استثمارات جديدة بها.
loading...

ترشيحاتنا

ميدو يكشف عن السبب الرئيسي لحضوره مباراة الزمالك امس

استئصال ورم يزن 11 كيلو من مريض بمستشفى المنيا للتأمين الصحي

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

الإفراج بالعفو عن 802 سجين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر

الخارجية: مصر تنجح في الإفراج عن الراهب المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية

الرئيس السيسي يشهد بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات الدفاع الجوي

الإسكان: شقة لكل متقدم بالإعلان العاشر بشرط توافر الشروط

ثنائي الاتحاد السكندري يتمسكان بالمشاركة أمام الزمالك

نادين الراسي: من ظلمني سيبكي دما ومش مصاحبة حد يصرف عليا.. فيديو

استجابة لـ صدى البلد.. فريق طبي لفحص حالة الشاب المصاب بضمور العضلات بشبرا

أسباب خروج أحمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمام تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو
تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟