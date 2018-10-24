توفيق يعرض استراتيجية تطوير قطاع الأعمال أمام الغرفة الأمريكية

عرض الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية اليوم.



ويضم قطاع الأعمال 121 شركة بينها 73 شركة حققت أرباحًا 14.8 مليار جنيه، بينما 48 شركة حققت خسائر 7.4 مليار جنيه.



وتبدأ خطة التطوير بالمحور الأول والذى يتضمن الشركات التى تحقق خسائر، حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة خاسرة اغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.



وفيما يخص المحور الثانى والذى يتضمن الشركات التى تحقق أرباحا وجاهزة للطرح فى البورصة، أوضحت الاستراتيجية ان الوزارة تحديد خمس شركات تحقق أرباحا وقابلة للطرح فى البورصة.



فيما تضمن المحور الثالث التي تحقق أرباحا اقل من المطلوب، وتم إعداد قائمة بها لضخ استثمارات جديدة بها.