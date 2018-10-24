ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا: 700 تهديد قيد التحقيق ولا نملك الموارد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:51 م
نيل باسو قائد شرطة
نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا
أحمد محرم
نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، نيل باسو، تحذيره، من أن إدارته لا تملك الموارد اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة من المتطرفين.

وكشف باسو أن هناك 700 مؤامرة إرهابية قيد التحري عبر أنحاء البلاد، حيث يشكل المتطرفون الذين يستلهمون فكر تنظيم داعش، أكبر مصادر التهديد، لكن تهديد اليمين المتطرف يتنامى هو الآخر باطراد.

وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب لم تزل غير قادرة على مواجهة تهديدات المتطرفين والدول العدوانية مثل روسيا، مناشدًا وزراء الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي لشرطته.

وتابع باسو أن عناصر الشرطة المحلية أيضًا يعملون في ضوء ميزانية شحيحة، ودعا إلى منح الشرطة تسويات نقدية طويلة الأجل.
loading...

ترشيحاتنا

الأمير بن سلمان يتحدث عن قضية خاشقجي للمرة الأولى في هذا الموعد

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

استنفار أمني في المهندسين استعدادا لزيارة البابا تواضروس لكنيسة الملاك ميخائيل

وزير المالية: مصر حققت نجاحا أفضل من الأسواق الناشئة

حائط منزل صدام أخفى مليار دولار.. أغرب 5 سرقات غامضة حدثت فى العالم

مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك.. الاثنين

بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب في الكونفيدرالية

محمود فايز يكتب روشتة فوز الأهلي بنهائي دوري الأبطال

وزير الإعلام السعودى: اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار بمستقبل الاستثمار..فيديو

الداخلية تعلن تفاصيل القضاء على 11 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بجبال الفرافرة.. صور

موعد مباراة الاهلي القادمة في البطولة العربية

الخارجية: مصر تنجح في الإفراج عن الراهب المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو
تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟