قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا: 700 تهديد قيد التحقيق ولا نملك الموارد

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، نيل باسو، تحذيره، من أن إدارته لا تملك الموارد اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة من المتطرفين.



وكشف باسو أن هناك 700 مؤامرة إرهابية قيد التحري عبر أنحاء البلاد، حيث يشكل المتطرفون الذين يستلهمون فكر تنظيم داعش، أكبر مصادر التهديد، لكن تهديد اليمين المتطرف يتنامى هو الآخر باطراد.



وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب لم تزل غير قادرة على مواجهة تهديدات المتطرفين والدول العدوانية مثل روسيا، مناشدًا وزراء الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي لشرطته.



وتابع باسو أن عناصر الشرطة المحلية أيضًا يعملون في ضوء ميزانية شحيحة، ودعا إلى منح الشرطة تسويات نقدية طويلة الأجل.