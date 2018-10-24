وحيد دوس يكشف النتائج النهائية لحملة فيروس سي..فيديو

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مبادرة المسح الشامل لفحص فيروس سي بالمحافظات وصلت اليوم للكشف على حوالى 5 ملايين و 100 ألف مواطن.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن السيدات تمثل 60 % من حجم الإقبال على المبادرة و 40 % من الرجال.





وأشار إلى أن الشباب هم الأكثر إقبالا وبالتحديد من سن الـ 25 إلى 36 سنة وطالب من المواطنين بالاستجابة لمبادرة والذهاب للمراكز والوحدات الصحية للفحص.



