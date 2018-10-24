عمرو سليم: ثقة الدولة في التايكوندو سر التألق الأخير للاعبين

أعرب عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو عن سعادة مجلس إدارة الاتحاد بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبي التايكوندو خلال الفترة الماضية مؤكدا أن ما حدث يأتى بعد دعم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وثقة الدولة فى لعبة التايكوندو في تحقيق حلم المصريين.



وأشاد رئيس الاتحاد بدور اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة إيهاب جابر عضو مجلس الإدارة وزملائه أعضاء اللجنة الذين بذلوا كل الجهد الشهور الماضية ليحقق لمصر أمل كبير.



ومن جانبه أكد إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية ما حققه أبطال التايكوندو كان وراء خطة وضعها اللجنة الفنية بالاتصالات الداخلية و الخارجية والاستعانة بخبراء من المدربين في وضع السياسة العامة حتى أولمبياد ٢٠٢٠ بطوكيو أبرزهم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي.



وأكد جابر أن التعاون بين زملائه أعضاء اللجنة كان سبب في تقدم النتائج ورفع الروح المعنوية للاعبين ووعد جابر أن الخطه القادمه سوف تشغل معسكرات داخليه وخارجية مشيدا بالدور الذي بذله نائب رئيس اللجنة الفنية محمد منير (حماده منير) في وضع خطة للفرق القوية.



وكان التايكوندو قد حقق نتائج طيبة خلال الفترة الماضية بفوز اياد بركات ببرونزية أولمبياد الشباب بالارجنتين بالإضاف إلى فوز سيف عيسى ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى في تايوان وقبلها برونزية بطولة مانشستر وهي بطولة من اقوى البطولات المؤهلة للاولمبياد فضلا عن تألق هداية ملاك وفوزها على بطلة الصين الحاصلة على بطولة العالم وتأهلها لدور الثمانية ببطولة الجراند سلام وترفع رقمها الدولي بعد تغير وزنها وإثبات جدارتها في الميزان الجديد.