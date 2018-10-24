حقوق الإنسان بالبرلمان تدين انتهاك إسرائيل لكنيسة دير السلطان بالقدس

أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشدة، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم.



وتساءلت اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، فى بيان لها،: "لماذا يصمت المجتمع الدولى ضد الجرائم الاسرائيلية البشعة والتى وصلت الى حد الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان.، معلنة رفضها التام للتعرض إلى رجال الدين"، كما تساءلت عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى تدعى انها تحمى حقوق الانسان وتحمى أقباط العالم، وها هي تقف صامتة وتشاهد انتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلى لكنيسة دير السلطان بالقدس الشرقية.



وطالبت اللجنة، ميشيل باشليه، مفوض حقوق الانسان للأمم المتحده والمنظمات الدوليه والمحلية، التحرك فورا؛ لوقف العنف والتجاوزات ضد رجال الدين.