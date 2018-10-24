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أخبار العالم

أردوغان يستغل الميزانية التركية: يرفع راتبه بنسبة 26%

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:31 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مروة إبراهيم
في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد التركي تراجعه، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة مرتبه ليرتفع إلى 74 ألف ليرة بزيادة بلغت 26% خلال العام المقبل.

ووفقا لنظام الحكم الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية الجديدة، فإن رئاسة الجمهورية ستتولى تحديد موازنة عام 2019 ومخصصاتها والبنود الأخرى للموازنة العامة، حسبما ذكرت جريدة زمان التركية.

وتكشفت تفاصيل الموازنة التي تقترح تخصيص 2.8 مليار ليرة للرئاسة خلال العام المقبل، حيث رفعت الموازنة إجمالي راتب أردوغان بواقع 26.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليرتفع إجمالي الراتب الشهري لأردوغان من 59 ألف ليرة إلى 74 ألف و500 ليرة.

وخلال العام القادم، ستنفق الرئاسة 35 مليون ليرة على الزيارات الداخلية والخارجية من بند البدلات، كما خصصت الموازنة 101 مليون و500 ألف ليرة لنفقات شتى أشكال الاستضافة من حفلات افتتاح وحفلات استقبال.

وفقدت الليرة التركية 40% من قيمتها خلال الأشهر الماضية، وخلال الفترة الماضية تقدمت أكثر من 3 آلاف شركة بطلبات إرجاء إفلاس للمحاكم.
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