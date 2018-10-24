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حسين الجسمي يبدع بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود بحضور السيسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:49 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسام الحارتي
قدم الفنان حسين الجسمي، أغنية وطنية في احتفالية المنارة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر العظيمة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقدم الجسمي أغنية وطنية "يا احلى اسم في الوجود " تعظيما وتوقيرا للدولة المصرية ورجال القوات المسلحة المصرية ، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات اكتوبر العظيمة.

ونال الجسمي تصفيق واعجاب شديدا من الجمهور لحظة صعوده إلى منصة المسرح من أجل الاحتفال بذكري أكتوبر المجيدة.
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