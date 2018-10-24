حسين الجسمي يبدع بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود بحضور السيسي

قدم الفنان حسين الجسمي، أغنية وطنية في احتفالية المنارة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر العظيمة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقدم الجسمي أغنية وطنية "يا احلى اسم في الوجود " تعظيما وتوقيرا للدولة المصرية ورجال القوات المسلحة المصرية ، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات اكتوبر العظيمة.
ونال الجسمي تصفيق واعجاب شديدا من الجمهور لحظة صعوده إلى منصة المسرح من أجل الاحتفال بذكري أكتوبر المجيدة.
وقدم الجسمي أغنية وطنية "يا احلى اسم في الوجود " تعظيما وتوقيرا للدولة المصرية ورجال القوات المسلحة المصرية ، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات اكتوبر العظيمة.
ونال الجسمي تصفيق واعجاب شديدا من الجمهور لحظة صعوده إلى منصة المسرح من أجل الاحتفال بذكري أكتوبر المجيدة.