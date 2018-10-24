برشلونة يتقدم على إنتر ميلان بهدف نظيف في دوري الأبطال.. فيديو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أحداث الشوط الاول متقدما على انتر ميلان الايطالي بهدف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الكامب نو ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل الهدف رافينيا الكانترا فى الدقيقة 32 من زمن المباراة ، بعد تمريرة عرضية مميزة من الناحية اليمنى عن طريق الاورجواني لويس سواريز، ليضعها رافينيا بقدمه فى مرمى الفريق الايطالي .



جدير بالذكر ان برشلونة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميلان.