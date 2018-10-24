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رياضة

برشلونة يتقدم على إنتر ميلان بهدف نظيف في دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:02 م
سواريز ورافينيا
سواريز ورافينيا
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أحداث الشوط الاول متقدما على انتر ميلان الايطالي بهدف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الكامب نو ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف رافينيا الكانترا فى الدقيقة 32 من زمن المباراة ، بعد تمريرة عرضية مميزة من الناحية اليمنى عن طريق الاورجواني لويس سواريز، ليضعها رافينيا بقدمه فى مرمى الفريق الايطالي .

جدير بالذكر ان برشلونة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميلان.
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